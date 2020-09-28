133 ألف جولة رقابية لأمانة حائل في 9 أشهر

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 133.530 جولة ‏رقابية ‏خلال الأشهر التسعة الماضية، على عدد من ‏محال ‏المواد الغذائية ومحال الخضار والفواكه والمطاعم.‏ وجرى خلال الجولات التي نفذها ‏192مراقباً، إغلاق ‏محالَّ لعدم وجود تراخيص لها، وتغريم بعض المطاعم ‏لعدم ‏النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.‏

وبلغت الجولات الرقابية ‏436 جولة يومية، والإشعارات 8619 ‏إشعاراً خلال الحملة المنفذة، ‏وجرى كذلك إغلاق 2894 محلاً، ‏ومصادرة 9694 كجم من المواد الغذائية وإصدار 7282 شهادة ‏صحية‏‏. ‏