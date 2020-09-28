133 ألف جولة رقابية لأمانة حائل في 9 أشهر

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 133.530 جولة رقابية خلال الأشهر التسعة الماضية، على عدد من محال المواد الغذائية ومحال الخضار والفواكه والمطاعم. وجرى خلال الجولات التي نفذها 192مراقباً، إغلاق محالَّ لعدم وجود تراخيص لها، وتغريم بعض المطاعم لعدم النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.
وبلغت الجولات الرقابية 436 جولة يومية، والإشعارات 8619 إشعاراً خلال الحملة المنفذة، وجرى كذلك إغلاق 2894 محلاً، ومصادرة 9694 كجم من المواد الغذائية وإصدار 7282 شهادة صحية.
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