عمالة سائبة تمتهن إصلاح السيارات على الطرق

ينشط مخالفو أنظمة الإقامة والعمل في ممارسة نشاط صيانة السيارات بصورة غير نظامية في المواقف والشوارع القريبة من مجمعات الصيانة شرق الرياض، ومزاحمة أصحاب الورش المرخصين نظاما، وذلك في ظل غياب تام للجهات الرقابية المعنية.

التلاعب بالأسعار

رصدت عدسة «دوت الخليج» مجموعات كبيرة من العمالة المخالفة تمارس مهنة صيانة السيارات بالقرب من إحدى المجمعات الصناعية الخاصة بصيانة السيارات شرق مدينة الرياض، وسط تذمر وانزعاج أصحاب الورش النظامية.

وشدد أحد أصحاب ورش السيارات للصحيفة أن هؤلاء العمال يمارسون نشاط صيانة السيارات بشكل مخالف للأنظمة، ومعظمهم لا يحملون إقامات نظامية، ويتلاعبون بأسعار السوق، حيث يعرضون خدماتهم بأسعار أقل من الورش النظامية لعدم وجود أي تكاليف والتزامات عليهم فهم لا يدفعون إيجارات للمحلات أو مرتبات موظفين، أو رسوم ترخيص، أو فواتير الكهرباء.

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غياب البلدية والمرور

عبر أصحاب الورش عن تذمرهم من غياب ممثلي البلدية والمرور، وعدم التعامل مع العمالة المخالفة بجدية في وقت يكثفون جهودهم لمراقبة الورش النظامية وضبط وتحرير أي مخالفة للأنظمة والاشتراطات من قبل الورش، مضيفين أن العمالة لا تمارس نشاط إصلاح السيارات بشكل مخالف بل تنتهك أيضا حرمة الطريق والمواقف.

وعند سؤال أحد المواطنين الذين استعانوا بالعمالة المخالفة لإصلاح سياراتهم، عن سبب لجوئه إليهم وترك الورش النظامية المرخصة لهذا النشاط، أكد أنه يبحث عن التكلفة الأقل وهؤلاء العمالة يقدمون خدماتهم بأسعار أرخص من الورش الذين يغالون بالأسعار ويطلبون تكاليف مبالغا فيها.