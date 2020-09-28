%4.3 من دعم بنك التنمية لبرنامج سيارات الأجرة للنساء

كشف تقرير حديث لبنك التنمية الاجتماعية أن إجمالي النساء المستفيدات من تمويل سيارات الأجرة الخاصة للعام الميلادي الحالي 2020 بلغ 13 مستفيدة بمبلغ 1.212.870 ريال ما يعادل نسبة 4.3% من إجمالي المستفيدين والبالغ عددهم 301 مستفيد بمبلغ 28.618.488 ريالا.

تبوك في الصدارة

أظهر التقرير - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه - أن المستفيدات من 4 مناطق تصدرتها منطقة تبوك بـ 4 مستفيدات بنسبة 30% بمبلغ 359210 ريالات، و 3 مستفيدات في كل من الرياض بمبلغ 264997 ريالا، ومكة المكرمة بمبلغ 306031 ريالا، والمنطقة الشرقية بمبلغ 282632 ريالا، فيما بلغ إجمالي المستفيدين الذكور 288 مستفيدا بمبلغ 27.405.618 ريالا.

أكثر المستفيدين

بحسب التقرير جاءت النسبة الأعلى من مستفيدي برنامج تمويل الأجرة الخاصة بمنطقة نجران بـ 56 مستفيدا بمبلغ 5.372.128 ريالا بنسبة 18.6%، وجاءت في المرتبة الثانية مكة المكرمة بـ 51 مستفيدا ومستفيدة بنسبة 16.9% وبقيمة 4.969.722 ريالا، ثم منطقة الرياض بـ 41 مستفيدا ومستفيدة بنسبة 13.6% وبقيمة 3.890.028 ريالا.