إتلاف مواد غذائية فاسدة بمدينة سلطان

أتلفت بلدية مدينة سلطان الفرعية نحو 260 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأوضح رئيس البلدية هاني العثرباني، أنه تم إغلاق عدد من المحلات خلال الجولات والحملات التفتيشية والتي تأتي ضمن خطة البلدية الرقابية التي تم تطبيقها على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود والأعمال تأتي وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتكثيف الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الأسواق.
وأوضح العثرباني أنه تم اتخاذ الإجراء النظامي بحق المنشآت المخالفة، مضيفا بجانب إدخال بيانات المواد المصادرة والتالفة لعدم صلاحيتها وفق النماذج المعتمدة لهذا الغرض.
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