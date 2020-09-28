أمين العاصمة المقدسة يشهد احتفال فرع هيئة الصحفيين بمكة باليوم الوطني

عقب ذلك توالت القصائد الشعرية، حيث ألقى الشاعر طالب بن علي الذبياني قصيدة وطنية شعبية نالت على استحسان الحضور، كما ألقيت قصيدة أخرى بعنوان "شعر ومغنى" سُجلت في أستديوهات الإبداع الإعلامي بإشراف المهندس بسام مغربي، واستعراض فرقة القمة للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد جمالي.
عقبها ألقيت كلمة لأعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة ألقاها نيابة عنهم التربوي والإعلامي خالد بن محمد الحسيني أكَّد فيها ضرورة الاستشعار بالواجبات والحقوق تجاه هذا دوت الخليج الغالي، مضيفاً أننا يجب أن نقف جميعاً صفاً واحداً للعمل من أجل نهضة بلادنا وازدهارها، بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "كلمات في حب دوت الخليج" لعدد من الزملاء الإعلاميين والإعلاميات، تم إنتاجها وتنفيذها من قبل المخرج محمد سطوحي، إضافةً إلى "شيلة تسلمي يا بلادي" من كلمات الشاعر خالد بن دخيل الله الحارثي، وأداء المنشد شادي عبدالله اللحياني، واستعراض فرقة القمة للفنون الشعبية بقيادة الفنان خالد جمالي، عقبها تم عرض أوبريت وطني وفقرة لفرقة الكشافة بمكة، وفي نهاية الحفل شارك الحضور في العرضة السعودية.
وتضمن الحفل تكريم شركاء النجاح لفعاليات فرع الهيئة طيلة الفترة الماضية، يتقدمهم الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي، والدكتور أحمد بن فرحان الغامدي، والشيخ بندر بن سعيد السويهري، وقدم الشيخ يوسف الأحمدي درعاً لمدير فرع الهيئة، وكُرِّم أمين العاصمة المقدسة بدرع مقدم من فرع الهيئة.
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