السعودية اليوم / السعودية اليوم منظمة الصحة العالمية: فحص جديد لتشخيص الإصابة بكوفيد 19 في 15 دقيقة



جنيف 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطوير فحص جديد لتشخيص الإصابة بكوفيد 19 في غضون 15 دقيقة فقط ، بدلا من عشرات الساعات التي تحتاجها الفحوصات الحالية لظهور النتائج.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي:إنَّ سعر الفحص الجديد لا يتعدى 5 دولارات ، وإنَّ سعره يمكن أن ينخفض إلي أقل من ذلك ،بما يمكن الدُّوَل منخفضة ومتوسطة الدخل من إجراء المزيد من اختبارات التشخيص ، كأحد العناصر المهمة في مكافحة انتشار الفيروس ، خاصة في مناطق الانتشار الكثيف.

وأوضحت المديرة التقنية لبرنامج كوفيد 19 في المنظمة الدكتورة ماريا كيركوف أنَّ الفحص الجديد يتميز عن فحص بي سي آر في سهولة استخدامه وسرعة نتائجه ، مشيرة إلى أنَّ عددا من البلدان لا تتمكن مختبراتها من التوصل لنتائج فحص بي سي آر فتضطر لإرسال عينات الفحص إلى مختبرات خارجية ، وهو ما يستغرق وقتا أطولَ في التشخيص .

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