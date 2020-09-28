السعودية اليوم / التحلية تُنفذ فرضية بمحطات تحلية الجبيل



الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

نفّذت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمحطات تحلية الجبيل، اليوم، تجربة فرضية لعملية إخلاء بسبب حريق وهمي استمرت لمدة 45 دقيقة، تحت إشراف وزارة الداخلية ممثلة في الهيئة العليا للأمن الصناعي، وبمشاركة فرقة إطفاء الميناء التجاري بالجبيل، ولجنة القيادة والسيطرة بالمحطات، وبالتنسيق مع مركز الإسناد بمقر المؤسسة الرئيسي في الرياض.

وتأتي هذه التجربة التي نُفِّذت بغرض معرفة التحديات التي قد تواجه العمل لتلافيها، والقدرة على التعامل الأمثل مع الحالات الطارئة، التي تستوجب سرعة التنسيق بين الجهات الحكومية والاستجابة العاجلة، بما يُحقق الهدف في حفظ الأرواح والممتلكات.

يُذكر أن طواقم الإطفاء والسلامة بالمؤسسة تتمتع بأعلى درجات التأهيل والكفاءة لمواجهة مثل هذه الظروف لا قدر الله.

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22:31ت م

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