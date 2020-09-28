السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية



‏‎ عرعر 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم، مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وعدداً من رجال الأعمال والمواطنين في جلسة سموه المسائية، التي خصصت لمناقشة دور الجهات الحكومية المعنية في المنطقة في تهيئة الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال و تعزيز المناخ الاستثماري في المنطقة لإيجادِ بيئة استثماريةٍ جاذبة، انطلاقاً من مميزاتِ المنطقةِ التي تتوافق مع رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية خاصةً في جانب الثروة الحيوانية والتعدين والصناعة، والرياضة والترفيه، والسياحة.

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الجلسة : نحتفي هذه الأيام بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - عندما وحّدها ورجاله المخلصون تحت راية التوحيد، وصولا لعهد قائد مسيرة التنمية والتقدم والبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله –.

حيث تعيش بلادنا أزهى عصورها، وأبهى أيامها نحو آفاق عالمية وإرادة قوية وعزيمة صادقة من خلال رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - صاحب المبادرات و الإنجازات والخطط الطموحة التي وضعت الأسس المتينة لتحقيق التطور المنشود ورسمت بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات.

وأكد سموه حرصه على تقديم كل ما يمكن من تسهيلات لخدمة رجال الأعمال، منوها بالدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع الخاص في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله، ما يتطلب من الجميع الإسهام في استثمار طاقاتنا البشرية، في منطقة الحدود الشمالية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومنح الفرص للمبادرين من أبناء وبنات المنطقة أهل الكفاءات بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمنطقة، والغرفة التجارية الصناعية بعرعر، والشركات الكبرى، وبتَضافُرِ رجال الأعمال .

وأعلن سموه إقامة ملتقى استثماري في المنطقة خلال الفترة القريبة القادمة بهدف إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتبادل الرؤى والأفكار والطروحات الاقتصادية والاستثمارية المتميزة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود الإيجابي للاستثمار في المنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لمداخلات رجال الأعمال ومقترحاتهم لدعم الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

// انتهى //

22:24ت م

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