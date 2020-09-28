السعودية اليوم / المغرب تسجل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 1422 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس، لييبلغ عدد الوفيات إلى 2113، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 97468، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 19526، من بينها 415 حالة خطير .

//انتهى//

21:27ت م

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الرباط 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 1422 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي إلى 119.107.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 44 حالة وفاة بالفيروس، لييبلغ عدد الوفيات إلى 2113، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 97468، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 19526، من بينها 415 حالة خطير .//انتهى//21:27ت م0223

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