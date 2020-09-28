السعودية اليوم / بلدية رفحاء تخالف 7 مرافق خلال جولاتها الرقابية على المنشآت



رفحاء 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

رصدت الفرق الرقابية ببلدية محافظة رفحاء ممثلة بإدارة ‫الخدمات ‫قسم‬ صحة البيئة 7 مخالفات للاشتراطات الصحية خلال يومين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية, ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، للتأكد من سلامة الغذاء والمنتجات.

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21:22ت م

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