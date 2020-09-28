السعودية اليوم / جامعة جازان و الملكية الفكرية توقعان اتفاقية تعاون



جيزان 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

وقعت جامعة جازان والهيئة

وأوضح الدكتور أزيبي، أن جامعة جازان تعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية ونشرها وتسهيل تسجيل براءات الاختراع من خلال توقيع الاتفاقية ليكون مركز الابتكار وريادة الأعمال أول مركز ينضم لمراكز دعم الملكية الفكرية على مستوى المنطقة الجنوبية.

من جانبه، رحب المهندس سامي السديس، بانضمام جامعة جازان للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية، مؤكداً أهمية الأثر الاقتصاد الوطني للملكية الفكرية من خلال دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها وتجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

//انتهى //

20:32ت م

0215



جيزان 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسوقعت جامعة جازان والهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى الاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال بالوسط الجامعي ورفع كفاءة إدارة الملكية الفكرية وتعزيزها والاستفادة منها, حيث مثل الجامعة في مراسم التوقيع وكيلها للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي, فيما مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية نائب رئيسها التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.وأوضح الدكتور أزيبي، أن جامعة جازان تعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية ونشرها وتسهيل تسجيل براءات الاختراع من خلال توقيع الاتفاقية ليكون مركز الابتكار وريادة الأعمال أول مركز ينضم لمراكز دعم الملكية الفكرية على مستوى المنطقة الجنوبية.من جانبه، رحب المهندس سامي السديس، بانضمام جامعة جازان للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية، مؤكداً أهمية الأثر الاقتصاد الوطني للملكية الفكرية من خلال دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها وتجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.//انتهى //20:32ت م0215

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.