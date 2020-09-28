

الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم, معالي عضو البرلمان البريطاني وزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة

واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة .

// انتهى //

19:45ت م

0210



الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم, معالي عضو البرلمان البريطاني وزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا ، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والشراكة البريطانية- السعودية في التعليم.واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة .// انتهى //19:45ت م0210

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.