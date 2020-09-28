السعودية اليوم / "الفضلي" يكرِّم الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية لتسجيلهم براءة اختراع في سبق علمي عالمي



الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس

كرَّم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، لتسجيلهم براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection : ATCC)، وحصول المختبر البيطري المركزي على شهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ، وذلك في سبق علمي عالمي.

وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، طوروا سلالة جديدة من الخلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا FOH-SA.

وأكد الدكتور البطشان، أن هذه الإنجازات تأتي ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية من العترات المرضية المحلية، ومبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي تساهم في أعمال المكافحة والسيطرة، وحماية الثروة الحيوانية في المملكة، والحد من الخسائر الاقتصادية.

يُذكر أن الوزارة سبق أن أعلنت عن تسجيلها براءة الاختراع في شهر رجب من العام الماضي 1441هـ.

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19:22ت م

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