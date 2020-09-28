شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدولة يضبط خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل

الإثنين 28 سبتمبر 2020 ارشيفيه Advertisements قال متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الاثنين إن المملكة فككت هذا الشهر خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني وألقت "القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين".

وأضاف المتحدث في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية "ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة". وأوضح المتحدث أن السلطات صادرت أسلحة ومتفجرات في منزل ومزرعة.

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