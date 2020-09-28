بسبب كورونا.. معاناة الهلال السعودي تنتقل من الملعب إلى خارجه

تتواصل معاناة نادي الهلال السعودي مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باستبعاد "الزعيم" من منافسات دوري الأبطال.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء الأربعاء، اعتبار الهلال منسحبا من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد إلغاء لقاء الفريق ضد شباب الأهلي الإماراتي في الجولة السادسة من دور المجموعات، علما بأنه كان ضمن التأهل للدور التالي.

وتعذر على الهلال إكمال قائمته للمباراة وفق اللوائح التي تنص على ضرورة وجود 13 لاعبا بينهم حارس مرمي، بسبب إصابات كورونا التي ضربت البعثة المتواجدة في الدوحة، حيث ضمت التشكيلة الأساسية 9 لاعبين فقط بجانب حارسي مرمى على مقاعد البدلاء.

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وبعد قرار الاستبعاد، عاد بعض أفراد بعثة الهلال غير المصابين بكورونا إلى العاصمة السعودية "الرياض"، وذلك يوم السبت الماضي.

ولكن، فيما يخص أفراد البعثة الذين يعانون من كورونا فقد تعذر عودتهم إلى "الرياض"، بعد أن تم رفض عودتهم حتى انتهاء فترة العزل الصحي لمدة ١٠ أيام وأخذ مسحة لهم قبل مغادرتهم لمحل إقامتهم.

يذكر أن الطعن الذي تقدم به الهلال على قرار استبعاده من دوري أبطال آسيا، تم رفضه من قبل الاتحاد الأسيوي، وسط تقارير صحفية تؤكد نية إدارة "الزعيم" تصعيد الأمر لمحكمة التحكيم الرياضية.