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الضوابط الجديدة لاستيراد الأفراد لمنتجات التبغ والكميّات المسموح بها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الجمارك السعودية عن ضوابط استيراد الأفراد لمنتجات “التبغ” والكميّات المسموح بها وفق الآلية الجديدة.
وبحسب إنفوجرفيك نشرته الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الكميات المسموح بها للأفراد المسافرين أو من يستورد عبر شركات النقل السريع أو البريد أو الشحن الجوي كما يلي:
– 2400 من السجائر بما يعادل 12 كرزًا.
– 125 سيجارًا.
– 2 كيلو جرام من المعسل أو ما يعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى.
وشددت الجمارك على أن هذا يأتي بشرط ألا يتم تجاوز الكمية المسموح بها لكل 3 أشهر.
ويمكن الاطلاع على المزيد من الأسئلة المتداولة بشأن الاستيراد وضوابطه عبر الرابط هنا.
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