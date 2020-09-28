2020-09-28

صور الأسلحة المضبوطة مع الخلية الإرهابية التي تدربت في إيران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.

وأظهرت الصور الأسلحة المضبوطة مع الخلية الإرهابية، حيث تم القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، ومصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن.

كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات كالآتي:

1- عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.

2- عدد (67) فتيلًا متفجرًا.

3- عدد (51) صاعقًا متفجرًا كهربائيًّا.

4- مجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إلكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.

5- عدد (5.28) كجم بارود ناعم وخشن.

6- عدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية.

7- عدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية.

8- عدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية.

9- عدد (4) أجهزة تنصت متطورة.

10- عدد (1) مكينة لحام.

11- عدد (4) رشاش كلاشنكوف.

12- عدد (1) بندقية G3.

13- عدد (1) بندقية قناص.

14- عدد (2) مسدس.

15- عدد (1) بندقية صيد هوائية.

16- عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة.

17- عدد (18) مخزن رشاش ومسدس.

18- حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة.

19- عدد (1) حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة.

20- عدد (14) سلاحًا أبيض قتاليًّا (سكين).

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21- ملابس عسكرية.

22- عدد (2) منظار قناصة.

23- عدد (1) منظار ليلي.

24- عدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي.

25- عدد (1) جهاز كمبيوتر محمول.

26- عدد (2) جهاز خرائط قارمن.

27- عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.

28- عدد (11) جهاز هاتف محمول.

29- عدد (2) جهازًا لوحيًّا ذكيًّا.

30- عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد 6 ذواكر تخزين داخلية.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم؛ للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخليًّا وخارجيًّا، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

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