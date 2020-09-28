شكرا لقرائتكم التجارة تشهِّر بفرع العثيم في حائل بعد عرض منتجات غذائية تالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التجارة تشهِّر بفرع العثيم في حائل بعد عرض منتجات غذائية تالفة
متابعات الخليج 365 - حائل
شهرت وزارة التجارة بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة في حائل.
وأوضحت وزارة التجارة أن المنشأة هي فرع شركة أسواق عبدالله العثيم في حائل، وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، حيث عرضت منتجات غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.
وأوضحت أن العقوبة على فرع الشركة هي غرامة مالية 300 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تشهِّر بفرع العثيم في حائل بعد عرض منتجات غذائية تالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.