إغلاق 2894 محلا مخالفا في حائل

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وجرى خلال الجولات التي نفذها 192مراقبا، إغلاق محال لعدم وجود تراخيص لها، وتغريم بعض المطاعم لعدم النظافة وسوء التخزين ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.
وبلغت الجولات الرقابية 436 جولة يومية، والإشعارات 8619 إشعارا خلال الحملة المنفذة، وجرى كذلك إغلاق 2894 محلا، ومصادرة 9694 كجم من المواد الغذائية، وإصدار 7282 شهادة صحية.
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