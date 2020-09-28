ضبط مخالفات تكدس في أسواق ومراكز الشرقية

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وأوضحت الأمانة أنها عمدت إلى تنظيف وتعقيم وتطهير 949 موقعا، بمشاركة 483 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7705 أطنان من النفايات، وأزالت 4388 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9397 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بمتابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للإجراءات الوقائية والأنظمة البلدية، وتكثف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، حرصا على سلامة المجتمع من أجل وطن آمن ومستقر.
من جهة ثانية أتلفت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة صحة البيئة نحو 170 كجم من الطحين الذي تظهر عليه علامات التلف والعفن نتيجة سوء النقل والتخزين، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المنشأة.
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