شكرا لقرائتكم خبر أمين العاصمة المقدسة يدشن مبادرة جمعية التنمية الأسرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس مبادرة «احذر ما زال بيننا» وهي إحدى المبادرات الخاصة بجمعية التنمية الأسرية (رفاء) بمكة المكرمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتضمن التدشين تقديم عرض مرئي للتعريف بالمبادرة، ووزعت على الحضور حقائب تحتوي على مجموعة من الكمامات القماشية مختلفة الأحجام، ومعقمات وأدوات صحية وقائية لمكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين العاصمة المقدسة يدشن مبادرة جمعية التنمية الأسرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.