455 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 841 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء841 حالة، و29 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 333,648 حالة، من بينها 11,090 حالة نشطة، منها 1034حالة حرجة. وأوضحت الصحة في بيانها إجراء 44,112 فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات 333,648

الحالات النشطة 11,090

المتعافون 317,846

الوفيات 4712

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