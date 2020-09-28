إتلاف 900 كجم من الأسماك الفاسدة بالقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت بلدية محافظة القطيف 900 كجم أسماك مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ ظهرت عليها علامات التلف والفساد لسوء النقل والتخزين، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وذلك خلال جولات رقابية نفذتها أمس على أسواق الأسماك المركزية بالمحافظة. وتسعى البلدية إلى تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت بها، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى من خلال مركز البلاغات 940 أو عبر وسائل التواصل الرسمية المخصصة لذلك.

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