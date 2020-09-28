شكرا لقرائتكم خبر السديس يناقش الاستعداد لموسم العمرة والإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس توفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس كورونا ، استعدادا لاستقبال المعتمرين والمصلين بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.

جاء ذلك خلال مناقشته مع الفريق التنفيذي لموسم العمرة أمس، سبل التعاون مع الجهات ذات العلاقة وبحث الاستعدادات لموسم العمرة، وذلك بمقر الرئاسة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح أن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أمانة حملناها، ويجب على الجميع تھيئة الأجواء الآمنة المثالية للمعتمرين والزوار كي يؤدوا عباداتھم بكل يسر وسھولة، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر لتقديم أرقى الخدمات لزوار وقاصدي بيت الله العتيق.

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وحث الجميع على تنفيذ الخطط والحرص على التطوير والحضور وخدمة المعتمرين، خاصة فيما يخص سقيا ماء زمزم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعاون مع الجهات الأمنية في إدارة الحشود، ودخول المعتمرين للبيت العتيق وخروجهم منه بطريقة آمنة وسهلة، وضمان حصولهم على المسائل الفقهية الصحيحة المتعلقة بنسك العمرة وزيارة المسجد الحرام، ومعاملتهم باللطف واللين .

من جهة أخرى نفذت الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، لقاء عن بعد بعنوان «تعزيز روح المواطنة»، حيث تضمن اللقاء التعريف بالعلاقة بين الأمن الفكري والانتماء ومقومات الأمن الفكري، والبعد الفكري والمعنوي للمواطنة، ودور مؤسسات المجتمع في تحقيق الأمن الفكري وتعزيز المواطنة، والأسرة ودورها في تحقيق الأمن الفكري وتعزيز المواطنة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد الوذيناني أن اللقاء يهدف إلى التعريف بمفهوم المواطنة، حيث تعد المعايير والأحكام التي يؤمن بها أفراد المجتمع وتعبر عن حبهم واعتزازهم بوطنهم وممارستهم لحقوقهم وقيامهم بواجبهم في ضوء الاعتبارات الدينية والأخلاقية للمجتمع.