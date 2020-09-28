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نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر، وصفته بـ"المطلع"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدًا في جلسة طارئة؛ لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو قره باخ.
من جهته، رجّح مصدر في الأمم المتحدة أن المناقشات حول النزاع ستُجرى بصيغة مشاورات مغلقة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
من ناحيته، أشار موقع "لينتا. رو" الإخباري إلى أن طلب إجراء الجلسة جاء من دول أوروبية.
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدًا لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-28
نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر، وصفته بـ"المطلع"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدًا في جلسة طارئة؛ لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو قره باخ.
من جهته، رجّح مصدر في الأمم المتحدة أن المناقشات حول النزاع ستُجرى بصيغة مشاورات مغلقة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
من ناحيته، أشار موقع "لينتا. رو" الإخباري إلى أن طلب إجراء الجلسة جاء من دول أوروبية.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
08:58 PM
تُجرى بصيغة مشاورات مغلقة
نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر، وصفته بـ"المطلع"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدًا في جلسة طارئة؛ لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو قره باخ.
من جهته، رجّح مصدر في الأمم المتحدة أن المناقشات حول النزاع ستُجرى بصيغة مشاورات مغلقة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
من ناحيته، أشار موقع "لينتا. رو" الإخباري إلى أن طلب إجراء الجلسة جاء من دول أوروبية.
، مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدًا لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان ،
المصدر : الخليج 365
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