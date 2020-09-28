محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 1018 حالة جديدة سجّل لبنان 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 37258 إصابةً. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 16676. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 351 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 09:16 PM Advertisements تسجيل 1018 حالة جديدة إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 37258 إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 37258 سجّل لبنان 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد إلى 37258 إصابةً. وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الثلاثاء)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 16676. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 351 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. الكلمات المفتاحية ، إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 37258 ،

المصدر : الخليج 365

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