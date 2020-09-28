السعودية تقرر مقاطعة المنتجات التركية

الإثنين 28 سبتمبر 2020

قررت السعودية، مقاطعة المنتجات التي تحمل علامة صنع في تركياإبتداءاً من نهاية الشهر الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية .



ووفق الصحيفة التركية فالمملكة تشكل أحد الأسواق الهامة بالنسبة لتركيا، ولكن مع صدور هذا القرار سوف يتوقف شراء المنتجات التركية رسمياً من قبل السعودية.

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وقال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين للصحيفة:"لقد تم تحذير الحكومة. أنه سوف يتم إيقاف التجارة بنهاية الشهر الحالى. وأننا نقوم بالشحنات الأخيرة. لا نعرف ماذا نفعل. فقد تحطمت معنوياتنا."

وفى هذه الأيام يعيش الآف المصدرين الأتراك والذين يبيعون بضائعهم إلى السوق السعودى، حيث تعتبر المملكة السوق الخامس عشر من ناحية استيراد المنتجات التركية، حالة من اليأس بعد إصدار السلطات السعودية لهذا القرار.

وتبلغ صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية قيمة 3.3 مليار دولار، وحجم وارداتها 3 مليار دولار. وتحتل منتجات الاثاث المركز الأول بين الصادرات التركية للسعودية. كما يتم استيراد جميع احتياجات ومستلزمات الفنادق من تركيا. كما توجد أيضاً الفواكه والخضروات والمواد الغذائية والمنسوجات بين المنتجات الهامة التى يتم تصديرها للسعودية