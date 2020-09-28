"القلوب الصغيرة" الإماراتية تداوي 1174 طفلاً حول العالم

الإثنين 28 سبتمبر 2020

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن حملة "القلوب الصغيرة" التي تعنى بتوفير الرعاية الطبية للأطفال مرضى القلب من أهم الحملات الطبية التي تنفذها بشكل مستمر.



وقالت الجمعية إن عدد العمليات التي تم إجراؤها منذ بدء العمل بالمشروع عام 2009 وحتى العام الجاري بلغ قرابة 1174 عملية ما بين عمليات قسطرة وقلب مفتوح، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتسير الجمعية في هذا الشأن حملات منظمة تضم طاقماً طبياً متكاملاً برئاسة الدكتور أحمد الكمال، رئيس الفريق الطبي لحملة القلوب الصغيرة إلى البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذ لجمعية الشارق الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر/أيلول من كل عام، إنه في إطار مساعي الجمعية لتنفيذ رؤيتها الهادفة إلى التركيز على الأعمال التي تلمس احتياجات الإنسان الضرورية بشكل مباشر وعلى رأسها الصحة والتعليم تم إطلاق حملة "القلوب الصغيرة".

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وأضاف: "تستهدف الحملة توفير رعاية للأطفال المصابين بأمراض قلبية و يحتاجون لإجراء جراحة عاجلة بالقلب، إذ تقوم الجمعية بتسيير الحملات الطبية التي يتوفر بها فريق طبي متكامل ليجري العمليات الجراحية للأطفال.

وأوضح أن المشروع يقوم بعمل جليل من خلال تسخير تبرعات المحسنين لإدخال البهجة إلى نفوس الفئات المستحقة وذويهم.

ونوه بأن الجمعية قدمت خلال العام الجاري مساعدات داخل الإمارات لنحو 145 حالة عببر دفع تكاليف عمليات عدد من مرضى القلب كالقسطرة و القلب المفتوح.

إلى جانب المساهمة بالمبالغ المتبقية لمساعدة عدد من الحالات المتعسرة و توفير الأدوية للحالات المسجلة بكشوف الجمعية التي تحتاج لها بشكل دوري.