شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع وزير خارجية البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع وزير خارجية جمهورية البرتغال أوغوشتو سانتوش سيلفا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.