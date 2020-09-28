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وزراء الخدمة المدنية يناقشون الخطة الاستراتيجية لمجلس التعاون

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ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد صباح اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.

تناول الاجتماع مناقشة الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في دول للوقاية من ، كما تخلل الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية لمجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021-2025).

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