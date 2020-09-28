شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخدمة المدنية يناقشون الخطة الاستراتيجية لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد صباح اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي. تناول الاجتماع مناقشة الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تخلل الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية لمجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021-2025).

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