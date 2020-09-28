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وزير التعليم يبحث مع نظيره البريطاني مجالات التعاون

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التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم, عضو البرلمان البريطاني وزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة ، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والشراكة البريطانية- في التعليم.

واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.

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