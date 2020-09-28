شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث مع نظيره البريطاني مجالات التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم, عضو البرلمان البريطاني وزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والشراكة البريطانية- السعودية في التعليم.

واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.