أول تعليق من الشويري بعد عدم تجديد عقد مجموعة MBC وشركة AMS

2020-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد شراكةٍ تجارية استراتيجية امتدّت لنحو 16 عامًا، وفي أول تعقيبٍ له على الأسئلة والتساؤلات التي رافقت عدم تجديد العقد بين مجموعة MBC وشركة FZ LLC AMS، قال بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشويري ومديرها العام: بطبيعة الحال، نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع كافة القنوات والمنصّات المنضوية تحت لواء “مجموعة MBC”كما نثمِّن عاليًا الثقة المتبادلة التي جمعتنا على مدى نحو 16 عامًا.

مسيرة طويلة حافلة بالفرص والتحديات والإنجازات

وأضاف: أنظر بعين الامتنان والتقدير الكبيريْن إلى مسيرةٍ طويلة حافلة بالفرص والتحديات والإنجازات، بدأناها مع MBC عام 2005، وامتدت إلى يومنا هذا، وتستمر حتى آخر يوم من السنة الحالية 2020، بما يؤمّن مصلحة MBC العليا.”

وتابع الشويري: “لطالما عملنا مع “مجموعةMBC “، ومع شركاء الأعمال من وكالات الإعلان وكبار المُعلِنين – العالميين والإقليميين والمحليين – سعيًا إلى توسيع حجم السوق الإعلانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيادة الاستثمارات الإعلانية، وجعلها بمستوى العالمية، خصوصًا في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.

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نمو العائدات التجارية والإعلانية

ونتيجة هذه الجهود المشتركة، حققت “مجموعة MBC ” نموًا مُستدامًا مطّردًا – وأحيانًا قياسيًا – في عائداتها التجارية والإعلانية، خلال فترة شراكتنا، متفوّقةً باستمرار على أداء سوق الإعلانات التلفزيونية وعائداتِه.”

وختم الشويري: “أنا واثق بأن المستقبل يَعِدُ بالمزيد، إن شاء الله، خصوصًا في ظل “رؤية 2030” الثاقبة في المملكة، لقد كان الماضي القريب مُشرقًا بحقّ، ويبدو لنا المستقبل أكثر إشراقًا.

وقال: نحن نعمل حاليًا على إتمام شراكات نوعية جديدة مع كبار اللاعبين في مختلف قطاعات وأطياف الحقل الإعلاني- الإعلامي، ضمن سعينا المستمر إلى توسيع حجم السوق الإعلانية في المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، ما يؤدّي حكمًا إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب العربي في قطاع صناعة المحتوى الإعلاني – الإعلامي، وتعزيز الحركة الاستهلاكية وتندرج هذه كلّها ضمن أولويات “مجموعة الشويري” منذ تأسيسها، وتأتي في صلب التزاماتها وقِيَمها المهنية”.

رسائل محبة واحترام وتقدير

وفي سياقٍ متصل، وجّه بيار الشويري – باسمه واسم كافة شركاء الأعمال ومدراء ومنسوبي “مجموعة الشويري” – ما وصفها بـ “رسائل محبة واحترامٍ وتقدير” إلى من أسماهم بـ “فريق الأحلام” من ضمن قادة “مجموعة MBC”، وكبار التنفيذيين والمدراء فيها، إضافة إلى كافة المنسوبين، مشدّدًا على أن الشراكة معهم قامت على أساسٍ من الثقة المتبادلة في المقام الأول، إضافة إلى حتمية الأداء المتفوّق والشفافية والتعامل المهني.

وخصّ الشويري بالذِّكر كلًا من: “الشيخ وليد آل إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ علي الحديثي المشرف العام، وسام بارنيت الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة طوال 18 عامًا، وجون وايتهيد المستشار القانوني للمجموعة؛ وكذلك، عبد الرحمن الراشد، ومعالي عادل الطريفي، وتركي الدخيل، وممدوح المهيني، ومطر الأحمدي، ونخلة الحاج، ود. نبيل الخطيب، وجميل الحاج، وفيصل عبّاس إضافة إلى داود الشريان، ومحمد التونسي، وعلي جابر، ومحمد عبد المتعال، وسمر عقروق، ومـازن حـايك، وفضل زهر الدين، وشريف بدرالدين، وغيرهم الكثير.”

وأخيرًا، تمنى الشويري لمارك أنطوان داليوين الرئيس التنفيذي الجديد لـ “مجموعة MBC” التوفيق في مهامه.



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