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الشيخ السديس يوجه بتعيين ابن أحد شهداء الواجب برئاسة الحرمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتعيين أحد أبناء شهداء الواجب بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية بالرئاسة، وتقديرًا وعرفانًا من الرئاسة لدور آبائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وإيمانًا بالوفاء لأهل الوفاء والتضحية.
وتأتي هذه الخطوة من ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء الواجب وذويهم ومساعدتهم، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدساته.
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