لماذا يصاب البعض بـ التهاب الحلق جرّاء ارتداء الكمامة؟

2020-09-28

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، من عدم تغيير الكمامة الصحية يوميًا بجانب غسل الكمامة القماشية وتنشيفها تمامًا وذلك للوقاية من التهاب الحلق.

وكشفت دراسة أن البكتيريا والفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية المتراكمة على القناع قد تؤدي إلى أمراض الحلق، فهذه الجزيئات تميل إلى البقاء على القناع عند استخدامه دون غسل لفترة طويلة وتنتقل الجزيئات الصغيرة إلى الحلق مسببة التهيج والالتهاب.

تجمع البكتيريا والجراثيم

وأكد على ضرورة عدم ترك الكمامة في السيارة أو أسطح المكاتب إذ إنها عرضة لتجمع البكتيريا والجراثيم لكونها تجد في الأماكن المفتوحة بيئة خصبة لها.

Advertisements

الأقنعة تقلل العدوى

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الأقنعة يمكن أن تقلل من خطر العدوى بنسبة 50% ، لهذا السبب يُطلب من الناس ارتداء القناع قبل الخروج من منازلهم. ومع ذلك، يشكو العديد من الأشخاص من انتشار حب الشباب والقلق والنظارات الضبابية بسبب الاستخدام المطول للأقنعة، إضافة إلى تأثير جديد يتمثل في التهاب الحلق.

نظافة أنفسنا ومحيطنا

وشددت الدراسات على أنه للحفاظ على صحتنا، علينا أن نحافظ على نظافة أنفسنا ومحيطنا، لكن معظمنا يرتكب خطأ عدم غسل الأقنعة بانتظام لتقليل مخاطر التعرض للجراثيم والبكتيريا.

نتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي البكتيريا والفيروسات والغبار والمواد المسببة للحساسية المتراكمة على القناع إلى التهاب الحلق، تميل هذه الجزيئات إلى البقاء على القناع عند استخدامه دون غسل لفترة طويلة، تنتقل الجزيئات الصغيرة إلى الحلق مسببة التهيج والالتهاب.

التهاب الحلق وضعف المناعة

ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والذين لديهم حساسية من الغبار أو جزيئات حبوب اللقاح هم أكثر عرضة لهذا التفاعل.

علاوة على ذلك، عند ارتداء القناع، قد نضطر للتحدث بصوت أعلى ليتمكن الآخرون من سماعنا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تهيج الحلق والتهابه.

وبحسب الخبراء فإن غسل القناع لا يقل أهمية عن غسل اليدين، لذا ينصح بغسل القناع بالماء الدافئ والصابون بعد كل استخدام. اتركه يجف تحت أشعة الشمس المباشرة قبل ارتدائه مرة أخرى، إضافة إلى ذلك، تجنب لمس القناع بشكل متكرر واغسل يديك جيدًا قبل ارتدائه وبعده.



شارك الخبر







