أمير مكة يدشن حملة «الصلاة نور»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل حملة «الصلاة نور»، وذلك لدى استقباله مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد العمري. وتهدف الحملة إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة العظيمة من خلال العمل الميداني والبرامج التوعوية، واستخدام الوسائل التقنية. من جهة ثانية استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير المملكة المتحدة المعين حديثا نيل كرومبتون، كما استقبل سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري. وجرى خلال الاستقبالين تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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