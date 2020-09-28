محافظ جدة يكرم أعضاء لجنة حملة «برا بمكة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بمكتبه أمس أعضاء لجنة حملة «برا بمكة»، بالمحافظة. وقدم محافظ جدة شكره لأعضاء اللجنة على الجهود التي قاموا بها خلال جائحة كورونا. يشار إلى أن حملة «برا بمكة»، التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تهدف إلى تقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بمحافظات المنطقة خلال فترة منع التجول والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار الجائحة. نتائج الحملة بجدة: 2,297,363 عملية مجموع التبرعات

2,836,252 أسرة وفردا استفادوا منها

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