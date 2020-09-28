شكرا لقرائتكم خبر رئيس هيئة التراث يناقش وسائل الترميم الأثري بإيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث الدكتور الحربش عن التطورات التي شهدها قطاع التراث في المملكة أخيرا، ودور هيئة التراث في مجال المحافظة على الآثار .
وناقش مع المشاركين في الحلقة رئيس الجمعية الإيطالية للعمارة والفنون والترميم اليساندرو بوزيتي، وعدد من المسؤولين، آفاق التعاون المستقبلي، مؤكدا حرص هيئة التراث على التعاون مع المؤسسات الآثارية الإيطالية في مجال نقل الخبرات للباحثين السعوديين وطلاب الجامعات السعودية فيما يخص تقنيات ووسائل الترميم الأثري الحديثة.
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