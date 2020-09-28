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رئيس هيئة التراث يناقش وسائل الترميم الأثري بإيطاليا

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- بواسطة أيمن الوشواش - شارك الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش في حلقة نقاشية عبر الاتصال المرئي ضمن «أسبوع الترميم 2020» المقام حاليا في العاصمة الإيطالية روما، تناولت الشأن التراثي وطرق المحافظة عليه.

وتحدث الدكتور الحربش عن التطورات التي شهدها قطاع التراث في المملكة أخيرا، ودور هيئة التراث في مجال المحافظة على الآثار .

وناقش مع المشاركين في الحلقة رئيس الجمعية الإيطالية للعمارة والفنون والترميم اليساندرو بوزيتي، وعدد من المسؤولين، آفاق التعاون المستقبلي، مؤكدا حرص هيئة التراث على التعاون مع المؤسسات الآثارية الإيطالية في مجال نقل الخبرات للباحثين السعوديين وطلاب الجامعات السعودية فيما يخص تقنيات ووسائل الترميم الأثري الحديثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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