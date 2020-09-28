جامعة المؤسس توظف البحث العلمي في رسم الخطط الاستراتيجية

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ووظف المركز الخطط الإبداعية لتقديم الحلول المبتكرة والمميزة في العديد من المجالات التي تخدم مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
وتقدم الجامعة عبر مركز المبدعين المشاريع التنموية للقـطاعين العام والخاص، المتمثلة في الريادة في البحث العلمي والتطوير، من خلال تفعيل المناخ البحثي المتميز وتطبيق التقنيات الحديثة والمواد المتقدمة واقتراح الحلول الإبداعية في مختلف المجالات، كما ركز المركز على إجراء دراسات المحافظة على البيئة مثل أنماط النفايات الصلبة، وطرق تدويرها، والمرادم الصحية، ومكافحة التلوث والأوبئة الناتجة عن المخلفات المتنوعة.
وبينت الجامعة أن المركز يتميز بالخبراء الأكاديميين، واستخدام التقنية الحديثة، والمواد المتقدمة لتقديم الحلول الإبداعية للعديد من المشكلات القائمة، إضافة إلى المزج بين الفكر والخبرة الوطنية لبحث شراكة استراتيجية مع مراكز البحث والتدريب والمؤسسات العالمية.
أبرز أغراض المركز:
- إجراء الدراسات الهندسية الاستراتيجية
- تصميم وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المتخصصة
- المساهمة في تحقيق التنمية البشرية في المملكة تأهيلا وتدريبا
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