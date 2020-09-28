شكرا لقرائتكم خبر جامعة المؤسس توظف البحث العلمي في رسم الخطط الاستراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت جامعة الملك عبدالعزيز عبر مركز المبدعين للدراسات والأبحاث من تطوير قواعد البيانات العلمية المعتمدة على جوانب إرصادية وبيئية وجيولوجية وجيوفيزيائية وجيوتقنية، وتقديم الاستشارات، والقيام بدراسات الجدوى وتحديد فرص الاستثمار للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير وتقديم برامج التوعية والتدريب والتأهيل التي تخدم أغراض المركز.

ووظف المركز الخطط الإبداعية لتقديم الحلول المبتكرة والمميزة في العديد من المجالات التي تخدم مختلف الجهات الحكومية والأهلية.

وتقدم الجامعة عبر مركز المبدعين المشاريع التنموية للقـطاعين العام والخاص، المتمثلة في الريادة في البحث العلمي والتطوير، من خلال تفعيل المناخ البحثي المتميز وتطبيق التقنيات الحديثة والمواد المتقدمة واقتراح الحلول الإبداعية في مختلف المجالات، كما ركز المركز على إجراء دراسات المحافظة على البيئة مثل أنماط النفايات الصلبة، وطرق تدويرها، والمرادم الصحية، ومكافحة التلوث والأوبئة الناتجة عن المخلفات المتنوعة.

وبينت الجامعة أن المركز يتميز بالخبراء الأكاديميين، واستخدام التقنية الحديثة، والمواد المتقدمة لتقديم الحلول الإبداعية للعديد من المشكلات القائمة، إضافة إلى المزج بين الفكر والخبرة الوطنية لبحث شراكة استراتيجية مع مراكز البحث والتدريب والمؤسسات العالمية.

أبرز أغراض المركز: