فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 13 مستفيدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 13 مستفيدا من العفو الملكي من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو . وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح البرادي أن إطلاق سراح 13 مستفيدا ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو ، جاء بمتابعة من أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، داعيا بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

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