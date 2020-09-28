فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 13 مستفيدا

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وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح البرادي أن إطلاق سراح 13 مستفيدا ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو ، جاء بمتابعة من أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، داعيا بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.
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