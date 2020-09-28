تعريف ملاك المدارس الأهلية بإجراءات التقويم والاعتماد المدرسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم اجتماعا مع ملاك المدارس الأهلية والعالمية في المملكة، بهدف تعريف الملاك بالإطار العام لاعتماد المدارس الأهلية والعالمية، ومناقشة إجراءات وتنظيمات تطبيق التقويم والاعتماد المدرسي، ونشر ثقافة الاعتماد في منظومة العمل المدرسي؛ من أجل التحسين المستمر، وتوفير بيئات تعلم محفزة.

وأوضحت الهيئة أن للإطار العام للاعتماد المدرسي أهدافا إجرائية تتمثل في توفير أساس مرجعي للاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة، يشتمل على منظومة متكاملة من المعايير والإجراءات لتقويم جودة الأداء المدرسي وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توجيه عمليات الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة بما يساعد هذه المدارس على رفع كفاءة وجودة التعليم لديها وتعزيز تنافسيتها، وبما يحقق أهداف تطوير التعليم العام، ويتضمن الإطار تحديد أدوار ومهام الجهات ذات العلاقة المباشرة بالاعتماد المدرسي.

وأوضحت أن الاعتماد في المدارس الأهلية والعالمية يستند على المعايير التي يجب أن يكون عليها الأداء المدرسي في كل جوانبه، سواء في المدخلات، أو العمليات، أو المخرجات، إذ تعد هذه المعايير وسيلة لتحسين مستوى أداء المدرسة التي تسعى إلى استيفائها واعتمادها، واكتسب الاعتماد المدرسي المستند على المعايير موثوقية عالية في توجيه القرارات التطويرية في الأنظمة التعليمية؛ حيث تتضمن عملية الاعتماد المدرسي تحديد المعايير والمحكات ذات الصلة المباشرة بكفاءة النظام التعليمي وجودة مخرجاته.

وتعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الجهة الوحيدة المخولة لمنح الاعتماد المدرسي في المملكة، أو الترخيص لجهات الاعتماد المحلية والعالمية، كما تقع مسؤولية بناء، وإدارة ومراجعة واعتماد القواعد التنظيمية للاعتماد المدرسي والإجراءات المرتبطة بها على عاتق الهيئة، بالشراكة والتنسيق مع وزارة التعليم والقطاع الخاص.