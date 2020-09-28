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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي قرارا بتعيين محمد الحارثي رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير الإعلام المكلف شكره وتقديره لخالد الغامدي، الذي سيستمر في العمل نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك على ما قدمه طوال فترة ترؤسه للجنة التنفيذية لتسيير أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ويتمتع الحارثي بخبرة واسعة في مجال الإعلام التقليدي والجديد تمتد لعشرين عاما، تقلد خلالها عددا من المناصب وتدرج في قطاعات متعددة في الإعلام السعودي أو الدولي.

وحصل على جائزة الخليج للتميز عام 2002م، ونجح في تحويل مجلة سيدتي إلى مجلات متخصصة ومواقع الكترونية هي «سيدتي ديكور» و»سيدتي وطفلك» و»سيدتي للأزياء»، كما أطلق مجلة سيدتي الشهرية باللغة الإنجليزية.

ودشن مشروع منتدى عرب نيوز الحواري الذي يستضيف ندوات بحضور مسؤولين ودبلوماسيين لمناقشة قضايا الساعة.

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وفاز الحارثي بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين في 3 نوفمبر 2016م، وهو عضو مؤسس لمنتدى القيادات العربية الشابة في دافوس الشرق الأوسط، وعضو في مشروع الخليج 2000م في جامعة كولومبيا في نيويورك.

وحصل على جائزة الإبداع الإعلامي في بيروت لعام 2014م لنجاحاته في الإعلام المطبوع والمرئي والالكتروني.

ويشارك بمقالات سياسية في جريدتي الشرق الأوسط والبيان، وله مقالان، أسبوعي في مجلة سيدتي، وشهري في مجلة الرجل.

المسيرة المهنية للحارثي