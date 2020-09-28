كيف تساهم الوزارات في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ معظم الجهات الحكومية خطط التنمية المستدامة، وتسعى لجعل المملكة من أكثر دول العالم تطبيقا لمجالات التنمية المستدامة الرئيسية (النمو الاقتصادي، حفظ الموارد الطبيعية، التنمية الاجتماعية)، وذات تأثير حقيقي في حل الأزمات التي تناقشها قمة العشرين. «مكة» تستعرض جهود خمس وزارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كل واحدة بحسب اختصاصها. وزارة التعليم تسعى للوصول إلى تنمية تحقق احتياجات الحاضر دون تهديد فرص الجيل المقبل، وذلك عبر أهدافها التالية: Advertisements تحقيق التعليم العالي الشامل العادل ذي الجودة العالية لجميع فئات المجتمع.

تشجيع التعليم المستمر وتوفير فرصة للجميع.

الاستمرار في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في فرص التعليم والتعلم.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تحقيق بنية تحتية متمكنة في قطاع التعليم العالي.

رفع مستوى الإنتاج الفكري والعلمي.

المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بما يضمن استمرارها للأجيال المقبلة. وزارة المالية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأهداف التالية: التطوير المستمر للنظام المالي الحكومي وتعزيز سلامته وقوته.

متابعة تحصيل الإيرادات العامة والعمل على تنميتها، وتطوير السياسات المالية والنظم الضريبية.

التطوير المستمر لآليات إعداد الميزانية، وإدارة الإنفاق العام.

المساهمة في تطوير وتعزيز التعاون الإنمائي الإقليمي والدولي مع المؤسسات، ومتابعة أعمالها.

توفير بيانات إحصائية تفصيلية للموارد والمصارف المالية، ومعرفة مخرجاتها وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة.

إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة. وزارة البيئة والمياه والزراعة من أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في حماية البيئة وحماية مواردها: المحافظة على كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء.

إعادة تأهيل البيئة، وتنوع تدابير المحافظة على التنوع البيولوجي في المملكة.

تستهدف حماية المناطق البرية والبحرية.

تنفيذ عدد من الأنظمة والتشريعات البيئية والاستراتيجيات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة للمحافظة على الحياة الفطرية.

تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات.

الترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمستوطنة.

الحد من إنتاج النفايات.

إدماج محور الحفاظ على البيئة ضمن جميع المشاريع الإنمائية.

تحسين نوعية المياه.

ترشيد إنتاج المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه.

تشـجيع اسـتخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه.

تحسين إدارة الثروة السمكية. وزارة الصحة تسعى لتحسين الرعاية الصحية من خلال أهداف عدة: المحافظة على البيئة بالاعتماد على التقنية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل الكتروني.

العمل على خفض معدلات التلوث.

وضع مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال بشكل مستمر ودوري.

إعداد استراتيجية عمل تجعل الصحة الالكترونية عاملا رئيسيا في توفير الرعاية للمرضى على مدار 24 ساعة.

تفعيل دور المجتمع والمشاركة بالرأي والمقترحات. وزارة الطاقة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأهداف التالية: الوصول إلى مزيج للطاقة مستدام ويستفيد من مصادر الطاقة المتجددة.

إقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2,6 ميجاواط.

رفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية.

إدارة الكربون والتغير المناخي وتخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن.

رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية.

تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، والتي تتسبب في إهدار الموارد.

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