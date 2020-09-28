، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشكر وزير الرياضة على نجاح منتدى اللاعبين الدولي ،

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تلقى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رسالة شكر وتقدير من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ نظير تنظيم لجنة اللاعبين السعودية لمنتدى اللاعبين الدولي الشهر الماضي.
وقدم باخ تهنئته للجنة الأولمبية العربية السعودية على التنظيم الناجح للمنتدى الدولي أغسطس الماضي، معبراً عن سعادته أن تنظيم المنتدى جاء بعد اجتماع الأولمبية الدولية ونظيرتها السعودية، خلال زيارته لمدينة جدة العام الماضي.
وأكد باخ أن الأولمبية السعودية تعمل وفق أهداف الأولمبية الدولية لرفع تمثيل اللاعبين وتمكينهم لإيصال صوتهم داخل المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وكانت لجنة اللاعبين السعودية قد نظمت الشهر الماضي منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة على مدى يومين واستضافت فيه عدد من أبرز الشخصيات الرياضية حول العالم في مقدمتهم الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، وكيرستي كوفينتري وزير الشباب والرياضة في زيمبابوي، وماجد عبد الله، وطيب إكرام عضو لجنة حقوق اللاعبين بالأولمبية الدولية.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 08:14 PM
من خلال رسالة وصلته من توماس باخ
تلقى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رسالة شكر وتقدير من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ نظير تنظيم لجنة اللاعبين السعودية لمنتدى اللاعبين الدولي الشهر الماضي.
وقدم باخ تهنئته للجنة الأولمبية العربية السعودية على التنظيم الناجح للمنتدى الدولي أغسطس الماضي، معبراً عن سعادته أن تنظيم المنتدى جاء بعد اجتماع الأولمبية الدولية ونظيرتها السعودية، خلال زيارته لمدينة جدة العام الماضي.
وأكد باخ أن الأولمبية السعودية تعمل وفق أهداف الأولمبية الدولية لرفع تمثيل اللاعبين وتمكينهم لإيصال صوتهم داخل المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
وكانت لجنة اللاعبين السعودية قد نظمت الشهر الماضي منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة على مدى يومين واستضافت فيه عدد من أبرز الشخصيات الرياضية حول العالم في مقدمتهم الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، وكيرستي كوفينتري وزير الشباب والرياضة في زيمبابوي، وماجد عبد الله، وطيب إكرام عضو لجنة حقوق اللاعبين بالأولمبية الدولية.
، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشكر وزير الرياضة على نجاح منتدى اللاعبين الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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