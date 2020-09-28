محمد بن مسعود - الدمام - بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك أجرى عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية كوبا روبيرتو ألفاريز خيل. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى الوزير الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 08:08 PM بحث العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك Advertisements الجبير يجري اتصالَيْن بوزيرَيْ خارجية كوبا والسويد الجبير يجري اتصالَيْن بوزيرَيْ خارجية كوبا والسويد أجرى عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية جمهورية كوبا روبيرتو ألفاريز خيل. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أجرى الوزير الجبير اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة السويد روبيرتو ردبيري. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. الكلمات المفتاحية ، الجبير يجري اتصالَيْن بوزيرَيْ خارجية كوبا والسويد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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