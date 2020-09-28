- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن يزجّ المدير الفني لريال مدريد الفرنسي "زيدان" بالبلجيكي إدين هازارد أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم، خلال مباراة الفريق أمام بلد الوليد بالليجا الأسبوع المقبل، بحسب مصادر مقربة من الفريق.
وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الاثنين، إلى أن "زيدان" قد يُشرك الثنائي أسينسيو وهازارد في التشكيلة الأساسية، بعد تعافيهما من المشاكل العضلية مؤخراً.
ومن المتوقع أن يلحق البرازيلي مارسيلو بيتدريبات النادي الملكي أيضاً، لذلك فإن المدرب الفرنسي سيحصل على أفضل توليفة ممكنة مع بداية شهر أكتوبر.
إلى جانب "أسينسيو".. ريال مدريد يدفع بـ"هازارد" أمام بلد الوليدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-28
تقرر أن يزجّ المدير الفني لريال مدريد الفرنسي "زيدان" بالبلجيكي إدين هازارد أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم، خلال مباراة الفريق أمام بلد الوليد بالليجا الأسبوع المقبل، بحسب مصادر مقربة من الفريق.
وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الاثنين، إلى أن "زيدان" قد يُشرك الثنائي أسينسيو وهازارد في التشكيلة الأساسية، بعد تعافيهما من المشاكل العضلية مؤخراً.
ومن المتوقع أن يلحق البرازيلي مارسيلو بيتدريبات النادي الملكي أيضاً، لذلك فإن المدرب الفرنسي سيحصل على أفضل توليفة ممكنة مع بداية شهر أكتوبر.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:20 PM
تقرر أن يزجّ المدير الفني لريال مدريد الفرنسي "زيدان" بالبلجيكي إدين هازارد أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم، خلال مباراة الفريق أمام بلد الوليد بالليجا الأسبوع المقبل، بحسب مصادر مقربة من الفريق.
وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الاثنين، إلى أن "زيدان" قد يُشرك الثنائي أسينسيو وهازارد في التشكيلة الأساسية، بعد تعافيهما من المشاكل العضلية مؤخراً.
ومن المتوقع أن يلحق البرازيلي مارسيلو بيتدريبات النادي الملكي أيضاً، لذلك فإن المدرب الفرنسي سيحصل على أفضل توليفة ممكنة مع بداية شهر أكتوبر.
، إلى جانب "أسينسيو".. ريال مدريد يدفع بـ"هازارد" أمام بلد الوليد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إلى جانب "أسينسيو".. ريال مدريد يدفع بـ"هازارد" أمام بلد الوليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.