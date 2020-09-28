محمد بن مسعود - الدمام - في قمة سعودية "بنكهة آسيوية" في ربع نهائي دوري الأبطال قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الصربي فلادان، إنه سيواجه فريقًا قويًا في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهو النصر المرشح لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، فيما أكد مدرب النصرالبرتغالي روي فيتوريا جاهزية فريقه لمواجهة أي خصم.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، النصر والأهلي في مواجهة سعودية خالصة، الأربعاء، على ملعب نادي السد في الدوحة.

وأضاف "فلادان": "نحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة والتي تعتبر من الفرق القوية والمميزة، والنصر فريق قوي ونعرف أن مواجهته ستكون صعبة، لكننا سنحضر للمباراة جيداً.

في المقابل قال مدرب النصر فيتوريا: "الأهلي فريق قوي ويملك لاعبين رائعين، والمباراة ستكون صعبة وهي بمثابة النهائي.. لم نستعد للمواجهة بعد لكن لدينا روتينًا معينًا قبل كل مباراة، وسنبدأ تحضيراتنا اعتباراً من اليوم".

فيتوريا: مباراتنا تمثل نهائيًا.. فلادان: نلعب أمام فريق قوي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-28 قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الصربي فلادان، إنه سيواجه فريقًا قويًا في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهو النصر المرشح لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، فيما أكد مدرب النصرالبرتغالي روي فيتوريا جاهزية فريقه لمواجهة أي خصم.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، النصر والأهلي في مواجهة سعودية خالصة، الأربعاء، على ملعب نادي السد في الدوحة.

وأضاف "فلادان": "نحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة والتي تعتبر من الفرق القوية والمميزة، والنصر فريق قوي ونعرف أن مواجهته ستكون صعبة، لكننا سنحضر للمباراة جيداً.

في المقابل قال مدرب النصر فيتوريا: "الأهلي فريق قوي ويملك لاعبين رائعين، والمباراة ستكون صعبة وهي بمثابة النهائي.. لم نستعد للمواجهة بعد لكن لدينا روتينًا معينًا قبل كل مباراة، وسنبدأ تحضيراتنا اعتباراً من اليوم". Advertisements 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 04:55 PM في قمة سعودية "بنكهة آسيوية" في ربع نهائي دوري الأبطال في قمة سعودية "بنكهة آسيوية" في ربع نهائي دوري الأبطال قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الصربي فلادان، إنه سيواجه فريقًا قويًا في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهو النصر المرشح لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا، فيما أكد مدرب النصرالبرتغالي روي فيتوريا جاهزية فريقه لمواجهة أي خصم.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، النصر والأهلي في مواجهة سعودية خالصة، الأربعاء، على ملعب نادي السد في الدوحة.

وأضاف "فلادان": "نحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة والتي تعتبر من الفرق القوية والمميزة، والنصر فريق قوي ونعرف أن مواجهته ستكون صعبة، لكننا سنحضر للمباراة جيداً.

في المقابل قال مدرب النصر فيتوريا: "الأهلي فريق قوي ويملك لاعبين رائعين، والمباراة ستكون صعبة وهي بمثابة النهائي.. لم نستعد للمواجهة بعد لكن لدينا روتينًا معينًا قبل كل مباراة، وسنبدأ تحضيراتنا اعتباراً من اليوم".

، فيتوريا: مباراتنا تمثل نهائيًا.. فلادان: نلعب أمام فريق قوي ،

المصدر : الخليج 365

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