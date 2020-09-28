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أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، أن فصائل عراقية أطلقت صاروخي كاتيوشا على منزل في بغداد؛ مما أدى إلى مقتل امرأتين وثلاثة أطفال، وجرح طفلين آخرين.
من ناحيتها، ذكرت مصادر في الشرطة أن مطار بغداد كان الهدف من الهجوم.
وهؤلاء هم أول مدنيين عراقيين يلقون حتفهم في أحدث موجة من العنف، التي يُلقى باللوم فيها على مليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران باستهداف مصالح أمريكية في البلاد.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 07:59 PM
استهدفت مطار بغداد.. والضحايا امرأتان و3 أطفال
أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، أن فصائل عراقية أطلقت صاروخي كاتيوشا على منزل في بغداد؛ مما أدى إلى مقتل امرأتين وثلاثة أطفال، وجرح طفلين آخرين.
من ناحيتها، ذكرت مصادر في الشرطة أن مطار بغداد كان الهدف من الهجوم.
وهؤلاء هم أول مدنيين عراقيين يلقون حتفهم في أحدث موجة من العنف، التي يُلقى باللوم فيها على مليشيات شيعية عراقية مدعومة من إيران باستهداف مصالح أمريكية في البلاد.
، مليشيات عراقية تقتل 5 مدنيين في قصف صاروخي أصاب منزلهم ببغداد ،
المصدر : الخليج 365
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