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كرَّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، لتسجيلهم براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection: ATCC)، وحصول المختبر البيطري المركزي على شهادة الآيزو ISO/IEC 17025:2017، وذلك في الخليج 365 علمي عالمي.
وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، طوروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا FOH-SA.
وأكد الدكتور البطشان، أن هذه الإنجازات تأتي ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية من العترات المرضية المحلية، ومبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي تساهم في أعمال المكافحة والسيطرة، وحماية الثروة الحيوانية في المملكة، والحد من الخسائر الاقتصادية.
يُذكر أن الوزارة الخليج 365 أن أعلنت عن تسجيلها براءة الاختراع في شهر رجب من العام الماضي 1441هـ.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 07:45 PM
في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية
كرَّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، لتسجيلهم براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي (American Type Culture Collection: ATCC)، وحصول المختبر البيطري المركزي على شهادة الآيزو ISO/IEC 17025:2017، وذلك في الخليج 365 علمي عالمي.
وكشف وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية، طوروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا FOH-SA.
وأكد الدكتور البطشان، أن هذه الإنجازات تأتي ضمن مبادرة مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية من العترات المرضية المحلية، ومبادرة الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي تساهم في أعمال المكافحة والسيطرة، وحماية الثروة الحيوانية في المملكة، والحد من الخسائر الاقتصادية.
يُذكر أن الوزارة الخليج 365 أن أعلنت عن تسجيلها براءة الاختراع في شهر رجب من العام الماضي 1441هـ.
، "البيئة" تكرِّم باحثين سجلوا براءة اختراع في الخليج 365 علمي عالمي ،
المصدر : الخليج 365
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