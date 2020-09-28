بالفيديو.. ضبط قائد شاحنة اتخذ طريق معاكس بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد شاحنة ظهر في مقطع فيديو وهو يسير في خط معاكس للسير بالطائف. ضبطت الإدارة العامة للمرور، قائد شاحنة ظهر في مقطع فيديو وهو يسير في خط معاكس للسير بالطائف. وباشرت إدارة المرور، المقطع الذي وثٌّقه مواطن، مؤكدة أنه تم إحالة القائد إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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