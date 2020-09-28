شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يوضح الجهات المعنية بضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح ثامر الشوا مستشار قانوني، اليوم الاثنين، الجهات المعنية بضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس " أوضح ثامر الشوا مستشار قانوني، اليوم الاثنين، الجهات المعنية بضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس " كورونا المستجد". وقال القانوني خلال حديثه في برنامج " تم " : الجهات المختصة بضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية يأتي على رأسهم وزارة الشؤون البلدية والقروية، في المراكز التجارية والمحلات. وأضاف: وفي الاماكن العامة يأتي دور الشرطة حيث تم شن حملات عديدة في الفترة الأخيرة لضبط المخالفين، بالإضافة إلى بعض قطاعات وزارة الصحة.

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